توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن الموظفين غير الملحقين ضد كورونا

قدم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، التهنئة بعيد الشرطة لكافة رجال وزارة الداخلية، مشيدًا بدورهم في تأمين الجبهة الداخلية، موجهًا الشكر لمديرية أمن القاهرة لدورها الداعم للمحافظة في تنفيذ كافة المهام.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء ومديري المديريات بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل حزم وعدم السماح بدخول أي موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقي الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات.

وأشار إلى أن التطعيم يسير بشكل جيد بالعاصمة حيث تلقى ٨ مليون مواطن التطعيم على مستوى المحافظة حتى الآن سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو التنشيطية.

كما طالب محافظ القاهرة نواب المحافظ والرصد البيئي بمتابعة مستوى النظافة بالمناطق التي تتولى مسئوليتها شركات النظافة الجديدة للحصول على رضا المواطنين، مؤكدا على دعم المحافظة للشركتين ولهيئة النظافة لدورها الحيوي في الحفاظ على شكل العاصمة الحضاري.

كما طالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بتخصيص لقاء أسبوعي بكل من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.

كما شدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود المبذولة في إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة التي ستدخل ضمن المشروع الذي يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية، وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيه.

كما أكد أن الفترة القادمة ستشهد تطوير عدد من الحدائق المتخصصة وحدائق هيئة النظافة.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروع منطقة شمال الحرفيين الجاري تنفيذه بحي منشأة ناصر لاستيعاب كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية وأهميتها السياحية.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بسرعة إعادة الشيء لأصله بشوارع العاصمة بعد انتهاء المشروعات منها للحفاظ على الشكل الجمالي للعاصمة.