موعد مباراة مصر والمغرب اليوم فى ربع نهائى كأس أمم إفريقيا والقنوات

تصدرت مباراة مصر والمغرب، اهتمامات المصريين والمغاربة الأشقاء والعرب بوجه عام، حيثلا صوت يعلو فوق صوت مواجهة اليوم الأحد، بين الفراعنة وأسود الأطلسي في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

مباراة مصر والمغرب

وتتصدر مباراة مصر والمغرب اليوم الأحد الموافق الـ30 من يناير 2022، المؤشرات البحثية على جوجل، تزامنا مع بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل تلك المواجهة القوية والفاصلة والتي تلعب مساء اليوم.

ظروف مباراة مصر والمغرب

وجاءت مباراة مصر والمغرب في الدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا، بعدما تخطى المنتخب المصري نظيره الإيفواري بركلات الترجيح، فيما نجح المغرب بتجاوز عقبة مالاوي بهدفين لهدف ما ينبئ بموقعة كبيرة سنشاهدها الليلة.

موعد مباراة مصر والمغرب اليوم الأحد

وتنطلق مباراة مصر والمغرب اليوم الأحد الموافق الـ30 من يناير 2022، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية، فى ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا.

تقديم موعد مباراة مصر والمغرب

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا 2021 عن تقديم موعد مباراة مصر والمغرب إلى الخامسة مساءً بعدما كان مقررا لها السادسة، لإقامة مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية ستقام على نفس الملعب فى التاسعة.

مشوار الفراعنة قبل موقعة مباراة مصر والمغرب

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائى أمم إفريقيا بعدما خسرت من نيجيريا في المباراة الافتتاحية ث الفوز على ينيا بيساو والسودان بهدف نظيف، وتخطي كوت ديفوار بدور الـ16، بركلات الترجيح.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر اوالمغرب

و تنقل مباراة مصر والمغرب المهمة اليوم الأحد في ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري للبطولة، بينما ستنقل على الفضائية الجزائرية الأرضية، من خلال ترددها العادي عبر القمر الصناعي نايل سات، بعدما قررت إدارة القنوات نقل مباريات منخب مصر في البطولة بعد خروج الجزائر في مفاجأة كبيرة من الدور الأول.

الفائز من مباراة مصر والمغرب

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من مباراة مصر والمغرب منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور، والذي تغلب بثنائية يوم أمس على نظيره الجامبيفي الدور نصف النهائي، لتشتعل المنافسة على اللقب الإفريقي.