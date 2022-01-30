3.79 تريليون دولار حجم سوق الصرف الأجنبي في الصين خلال شهر

أظهرت نتائج بيانات رسمية أن سوق الصرف الأجنبي في الصين شهدت حجم معاملات بلغ 24.11 تريليون يوان "نحو 3.79 تريليون دولار" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.



وعلى وجه التحديد، بلغ حجم المعاملات في سوق العملاء 3.65 تريليون يوان الشهر الماضي، بينما بلغ حجم المعاملات فيما بين البنوك 20.47 تريليون يوان، وفقا للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.



وفيما يتعلق بالمنتجات، بلغ حجم المعاملات المجمعة للسوق الفورية 8.45 تريليون يوان، وسوق المشتقات المالية 15.67 تريليون يوان في ديسمبر الماضي، حسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".



ووصل إجمالي حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في البلاد 237.79 تريليون يوان في 2021، وفق ما أظهرت البيانات.



إلى ذلك، أصدرت لجنة التنمية والإصلاح لبلدية بكين قائمة بالمشاريع الرئيسة لـ2022، مع التركيز على مجالات تشمل الابتكار العلمي والتكنولوجي، والتصنيع عالي التكنولوجيا، وصناعة الخدمات الحديثة، والتجديد الحضري.



وستجذب المشاريع المدرجة - مائة مشروع ابتكار علمي وتكنولوجي، ومائة مشروع بنية تحتية، ومائة مشروع لتحسين رفاهية الشعب - استثمارات إجمالية تقارب 1.2 تريليون يوان "نحو 188.2 مليار دولار".



وتشمل القائمة 120 مشروعا جديدا و180 مشروعا قيد التطوير بالفعل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من 69 منها خلال هذا العام.



ووفقا للجنة، فإن المشاريع المختارة بعناية ستجذب مزيدا من الاستثمار في البنية التحتية، وتزيد بشكل منظم من الدعم للابتكار العلمي والتكنولوجي والارتقاء الصناعي، وتشجع التجديد الحضري ليصبح قطبا للنمو الاستثماري.



من جهة أخرى، ذكرت شركة المجموعة الوطنية لسكك حديد الصين أن العدد الإجمالي لرحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا تجاوز 50 ألف رحلة مع مغادرة قطار بضائع مدينة تشنجدو جنوب غربي الصين أمس.



وقالت المجموعة "إن قيمة البضائع المنقولة بواسطة خدمة الشحن قفزت من ثمانية مليارات دولار في 2016 إلى 74.9 مليار دولار في 2021، بزيادة أكثر من تسع مرات".



إلى ذلك، أعلن دان تيهان وزير التجارة الأسترالي، في بيان أن بلاده معنية بنزاع الاتحاد الأوروبي ضد الصين، فيما يتعلق بالممارسات التجارية التمييزية ضد ليتوانيا.



وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أمس، أن الوزير تيهان صرح بأن أستراليا ستطلب الانضمام إلى المشاورات المتعلقة بالنزاع.



وتعارض أستراليا التدابير الاقتصادية القسرية، والتجارة المقيدة التي تقوض النظام التجاري الدولي القائم على القواعد، وتسبب أضرارا اقتصادية.



وأشار تيهان إلى أن بلاده ملتزمة بتأييد ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، مع وجود منظمة التجارة العالمية في القلب من هذا النظام.