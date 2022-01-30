ارتفاع أسعار السلع في دول الخليج 1.9 % خلال نوفمبر الماضي





شهدت أسعار المستهلكين لدول الخليج خلال نوفمبر 2021 ارتفاعا في مستوى أسعارها بنسبة 1.9 % مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وأوضحت بيانات المركز الإحصائي لدول الخليج أن الثقافة والترفيه شهدت ارتفاعا بـ 8.3 % والنقل 8.2 % والتعليم 3.8 % والأغذية والمشروبات 2.5 % والمطاعم والفنادق 1.8 % والأثاث والتجهيزات المنزلية 1.4 % والسلع والخدمات المتنوعة 1.3 % والاتصالات 1.2 % والتبغ 0.3 % في المقابل انخفضت أسعار السكن - 1.6 % والملابس والأحذية - 0.1 % فيما استقرت أسعار الصحة عند مستوياتها السابقة.

وبينت أنه فيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسة في التضخم الخليجي العام في نوفمبر فقد أسهم النقل بـ 1.1 نقطة من إجمالي معدل التضخم الخليجي البالغ 1.9 % والأغذية والمشروبات 0.5 نقطة والثقافة والترفيه 0.3 نقطة وكل من الأثاث والاتصالات والتعليم والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة 0.1 نقطة لكل منهم في المقابل أسهم السكن بمساهمة سالبة - 0.4 نقطة فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

أما من حيث مساهمة دول الخليج في التضخم العام لنوفمبر فقد أسهمت السعودية بـ 0.7 نقطة مئوية بينما أسهمت بقية الدول الأعضاء بـ 1.2 نقطة مئوية. وأشارت بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت ارتفاعا طفيفا في مستوى أسعارها بـ 0.3% في نوفمبر مقارنة مع أكتوبر.

ومن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعا: الثقافة والترفيه 2.0 % والسلع والخدمات المتنوعة 1.2 % والنقل 0.8 % والمطاعم والفنادق 0.2 % والأغذية والمشروبات 0.1 % في المقابل انخفضت أسعار الأثاث - 0.2 % بينما استقرت أسعار باقي المجموعات عند مستوياتها السابقة.