أسعار الذهب اليوم الأحد 30-1-2022 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق الـ30 من يناير 2022، استقرارا لافتا، نتيجة الثبات الأخير في التعاملات العالمية أول أمس عند مستوى 1781 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب فسي الأسواق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب على المستوى العالمي.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام أسعار الذهب اليوم الأحد في السطور التالية:

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 521 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 670 جنيهًا.

كما شهدت أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأحد تسجيل نحو 783 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 895 جنيها.

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد

وسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3915 جنيها، بينما بلغت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 7830 جنيها، فيما حققت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15660 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6314 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الأحد عالميا

وتعرضت العقود الآجلة للذهب أول أمس لضربة شديدة بسبب بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة، التي أفقدته خلال اليومين الماضيين بما يتجاوز 66 دولارًا بشكل لم تشهده منذ نوفمبر السابق.