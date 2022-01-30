زيادة الأعداد.. إصابة مترجم موسيماني بفيروس كورونا

عمرو محب
عمرو محب
Advertisements

تعرض الدكتور عمرو محب مترجم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بفيروس كورونا.

 

وخضع محب لمسحة طبية خلال الساعات القليلة الماضية جاءت نتيجتها إيجابية ليتأكد إصابته بفيروس كورونا.

 

وسيتخلف مترجم الجهاز الفني للأهلي عن السفر مع بعثة الفريق الأحمر التي ستسافر غدًا إلى الإمارات استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

 

ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي حاليًا على استاد السلام في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.
 

عمرو محب بيتسو موسيماني موسيماني الأهلي مترجم موسيماني
Advertisements

الأكثر قراءة

"متنزلش القهوة".. 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا

عاجل.. وليد سليمان يتقدم للأهلي بهدف عالمي في شباك البنك الأهلي " فيديو "

الآن NOW || تردد قناة Sportdigital المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب في كأس الأمم

عاجل.. صدمة قوية لمنتخب مصر بشأن محمد الشناوي

توجيه عاجل من السيسي لوزير العدل بشأن قضايا محاكم الأسرة والمحاكم المدنية

ثبت الآن || تردد القنوات الناقلة لمواجهة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية 2022

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مونديال الأندية

عاجل.. الأهلي يجدد إتصالاته لإستعادة " الصخرة "