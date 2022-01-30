زيادة الأعداد.. إصابة مترجم موسيماني بفيروس كورونا

تعرض الدكتور عمرو محب مترجم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بفيروس كورونا.

وخضع محب لمسحة طبية خلال الساعات القليلة الماضية جاءت نتيجتها إيجابية ليتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وسيتخلف مترجم الجهاز الفني للأهلي عن السفر مع بعثة الفريق الأحمر التي ستسافر غدًا إلى الإمارات استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي حاليًا على استاد السلام في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

