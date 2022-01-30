ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والمغرب على النايل سات

تردد قناة الجزائرية الأرضية، يترقب عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العربية والإفريقية، المباراة المهمة المرتقبة اليوم الأحد الموافق الـ30 من يناير 2022، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم اففريقية 2022.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

وتنطلق مباراة مصر والمغرب في تمام الـ5 مساء بتوقيت القاهرة الساسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي ستنقل على تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر النايل سات.

استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية

ويبحث الكثيرون من عشاق الكرة عن تردد قناة الجزائرية الأرضية من أجل مشاهدة المباراة القوية التي ستجمع بين منتخبين عربيين كبيرين، في مواجهة عصيبة لا تقبل القسمة على اثنين.

طرق استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية

وأعلن التلفزيون الجزائري حصوله عن بث مباريات المنتخب الوطني الجزائري ضمن منافسات كأس إفريقيا، إضافة إلى حفلي الافتتاح والنهائي، فضلا عن عرض صور المنافسة من الكاميرون عبر البرامج المتنوعة، عبر تردد قناة الجزائرية الأرضية قبل أن تودع الجزائر البطولة من الدول الأول.

تردد قناة الجزائرية الأرضية ومشاهدة مباراة مصر والمرب

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الكرام تردد قناة الجزائرية الأرضية على نايل سات وطرق استقبالها من أجل مشاهدة مباراة مصر والمغرب في السطور التالية:

تردد قناة الجزائرية الأرضية

اسم القناة على نايل سات Programme NationalHD

تردد 11680

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

طريقة ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية

اختيارMenu أو القائمة.

الضغط علىOptions.

اختيار تنصيب أو Installation.

اختيار تثبيت يدوي.

اختيار القمر Nilesat من قائمة الأقمار.

اكتب التردد.

وضع التردد الأفقي أو "H".

اختيار معدل الترميز 27500.

OK.

الانتظار حتى الانتهاء من البحث.

الضغط على حفظ.

إدخال شفرة تردد قناة الجزائرية الأرضية

وبعد إنزال تردد قناة الجزائرية الأرضية يجب إدخال شفرة القناة لأنها قناة مشفرة، وهو الرقم 1100001100000000 بعد إتمام عملية ضبط التردد.