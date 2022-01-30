ميناء الإسكندرية يصدر تعليمات جديدة تداول البضائع الخطرة والمفرقعات

أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية، بعد توصيات وزارة الداخلية، تعليمات جديدة لتداول البضائع الخطرة والمفرقعات داخل الميناء، سواء المتداولة بالساحات المخصصة لها أو بمواقع أخرى.

ونصت التعليمات الجديدة التي أصدرها الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن التوكيلات الملاحية القائمة بأعمال وكالة لأي بضائع خطرة أو مفرقعات، ملزمة بتقديم ما يفيد استعداد المخزن المختص لاستقبال الرسالة الواردة، بالإضافة إلى تقديم خط سير الحاويات الخطرة والمفرقعات معتمد وتم الاطلاع عليه من ادارة الحماية المدنية بعد خروجها من الميناء.

كما اشترطت هيئة الميناء ضرورة تقديم التوكيل الملاحي ما يفيد استخراج التراخيص اللازمة للسيارات التي ستقوم بنقل الحاويات، وتوفير وسيلة نقل جاهزة لتحميل الرسالة داخل الميناء قبل السماح بتفريغ الرسالة من على السفينة.

واشترطت هيئة الميناء ضرورة حصول التوكيل الملاحي على موافقة الهيئة وجهاتها التابعة، بتفريغ تلك البضائع قبل وصول السفينة بنحو 48 ساعة على الأقل، فى حين لن يتم السماح بدخول السفن إلا بعد تصديق إدارة الحماية المدنية.

وأكدت الهيئة في تعليماتها أنه لن يتم السماح بتخزين البضائع الخطرة داخل أسوار الميناء، كما يحظر تفريغ رسالة المواد المفرقعة من على السفينة قبل تقديم كافة الموافقات والتصاريح.

تأتي تلك التعليمات في إطار اتخاذ التدابير الأحترازية لتداول البضائع الخطرة سواء محليا أو عالميا.