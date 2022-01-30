حالة الطقس غدا الاثنين 31-1-2022 في مصر َدرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن استمرار الطقس البارد نهارا، على محافظة القاهرة، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، في حين يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية، ومعتدل الحرارة على كل من محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

وكشفت الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن استمرار موجة الطقس الشديد البرودة، على جميع الأنحاء مع بداية ساعات الليل، وتصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما ستتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح، على السواحل الشمالية، وسيناء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، لافتة إلى عن استمرار تكاثر السحب الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري، مما يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة والمتوسطة، وقد تمتد إلى مناطق من محافظات شمال الصعيد، وسيناء، والقاهرة، وجنوب الوجه البحري.

حالة الطقس غدا 

القاهرة 15  10

الإسكندرية 16 11

دمنهور 15 10

بلطيم 16 08

وادي النطرون 15 10

طنطا 15 10

شبين الكوم 10 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

الزقازيق 15 10

المنصورة 15 10

الإسماعيلية 16 09

سيوة 17 05

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

السويس 16 09

العريش 16 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 09

كاترين 12 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 05

المنيا 16 05

أسيوط 16 04

سوهاج 17 05

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

قنا 17 06

الأقصر 19 07

أسوان 19 07

إدفو 20 07

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11

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