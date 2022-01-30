تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

شهد ميناء دمياط، تداول 28 سفينة، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20927 طنا تشمل (7610 طن رمل و4950 طن يوريا و5787 طن اسمنت و2280 طن مولاس و300 طن فوسفات).

أعلن ذلك المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان صادر اليوم /الأحد/.. مضيفا أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 33192 طنا تشمل (3200 طن ذرة و4422 طن قمح و900 طن خشب زان و11115 طن حديد و3145 طن ابلاكاش و10400 طن فول صويا).

وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 552 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل) وفواكه (برتقال وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وهولندا وبريطانيا وكرواتيا وسلوفينيا وروسيا وهونج كونج.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 1262 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1245 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107405 أطنان، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 144497 طنا.. بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2217 شاحنة.