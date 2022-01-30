موانئ البحر الأحمر تتداول 265 شاحنة و1355 طن بضائع

تداولت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، 265 شاحنة، و1355 طن بضائع عامة ومتنوعة.

وذكرت هيئة الموانئ - في بيان اليوم - أن الصادرات شملت 773 طن بضائع عامة و215 شاحنة و63 سيارة ملاكي، فيما تضمنت الواردات 582 طن بضائع عامة و50 شاحنة وسيارة ملاكي، ويوجد 12 سفينة على أرصفة الموانئ.

وأوضحت أنه غادر ميناء سفاجا السفينة (دليلة) بحمولة 99 شاحنة و10 سيارات ملاكي، والسفينة (الحرية) بحمولة 80 شاحنة وسيارتين ملاكي، كما استقبل ميناء نويبع، السفينتين (سينا، وأيلة) وغادرته السفينتان (سيناء وأيلة)، حيث تم استقبال 50 شاحنة بحمولة 582 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي، وتصدير 36 شاحنة بحمولة 773 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي، كما غادر ميناء السويس سفينة بحمولة 50 سيارة متجهة إلى جدة.