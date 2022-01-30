موانئ بورسعيد تتداول 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد شهدت تداول 15 سفينة حاويات وبضائع عامة.
 

وأوضحت المنطقة في بيان اليوم الأحد أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينة حاويات وغادرته 3 سفن وتتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 7 سفن، كما تتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة.

وأضافت أنه جاري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ.

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