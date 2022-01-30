الإصابة تحرم أبوجبل من استكمال مباراة مصر والمغرب

الفجر الرياضي
ابوجبل
ابوجبل
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تعرض محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر إلى الإصابة خلال مباراة الفراعنة أمام نظيره المغرب بالدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا.

ولم يتمكن حارس مرمى الزمالك من استكمال اللقاء ليغادر الملعب متأثرًا بالإصابة في العضلة الأمامية.

وقرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الدفع بمحمد صبحي حارس مرمى فاركو لاستكمال باقي المباراة التي امتدت إلى شوطين إضافيين.

ويتقدم منتخب مصر على المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة على ملعب أحمدو أهيدوجو بالكاميرون.
 

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