دبي تشهد تنفيذ وقرب إطلاق "THE JET" أول قارب طائر يعمل بالهيدروجين في العالم

أعلنت شركة THE JET ZeroEmission، الناشئة التي تتّخذ من سويسرا مقرًا لها، توقيع مذكّرة تفاهم مع شركة Zenith Marine Services LLC للخدمات البحرية في دولة الإمارات، وشركة DWYN LLC المستثمرة في ريادة الأعمال وتمويلها؛ لتنفيذ وإطلاق THE JET أول قارب طائر من نوعه في العالم يعمل بطاقة الهيدروجين والتكنولوجيا النظيفة، على أن تشهد دبي باكورة الإطلاقات العالمية من القارب الأول من نوعه في العالم.

تأتي الخطوة في إطار الدور الريادي الذي تلعبه دبي لقيادة الجهود العالمية في مجال تطوير صناعة وبناء المستقبل، وجاهزيتها العالية في القطاعات المستقبلية بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية داعمة تُمكِّن المبتكرين والشركات حول العالم من اتخاذها المحطة الأولى للانطلاق نحو العالمية.

ويمتلك THE JET العديد من الخصائص التكنولوجية المتطورة، حيث تم تصميمه بأسلوب مبتكر يتناسب مع التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم، إضافة إلى احتوائه على كل عناصر الفخامة والرفاهية، كما يتّسع القارب إلى / 8 / 12 / راكبا، ويمكنه "التحليق" بصمت فوق المياه، بسرعة إبحار /40/ عقدة، مع خلايا وقود مكونة من عدد 2 وبطاريات تعمل بالطاقة النظيفة، وتكييف عالي الجودة، وابتكارات تكنولوجية تعتمد على الطاقة الهيدروجينية للمحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وقال آلان ثيبولت، مؤسس شركة THE JET ZeroEmission – وهو حامل الرقم القياسي السابق لسرعة الإبحار العالمي عام 2009، ومخترِع النماذج الأولية الكهربائية "Seabubbles" عام 2016: يسعدنا أن نعلن من دبي عن توقيع مذكرة تفاهم لنتمكن من خلالها من إطلاق THE JET أول قارب طائر من نوعه في العالم ينطلق بسرعات كبيرة بلا ضجيج، ولا أمواج، ولا انبعاثات، ويمكنه التحليق بصمت على مستوى 80 سم فوق سطح المياه.

وأضاف: دبي مدينة رائعة توفر للمبتكرين والشركات حول العالم كل ما تحتاجه لتطوير الأفكار والانطلاق إلى الأمام، وهو ما جعلنا نعلن اليوم منها عن THE JET القارب الطائر الذي صمّمته بنفسي وسيتم تنفيذه مع فريق العمل.. نتطلّع إلى لقاء المهتمّين على متن القارب الطائر المذهل خلال الدورة التحضيرية لمؤتمر القمة الدولي للمناخ الثامن والعشرين للأطراف /COP28 UAE/ في نوفمبر 2023.

ويُمثّل قرب تنفيذ وإطلاق القارب الطائر الأول من نوعه عالميًا خطوة رائعة نحو الأمام، كما تُسجّل مذكرة التفاهم إنجازين رئيسيين، الأول هو الإعلان عن الانطلاقة المرتقبة في دبي للقارب الطائر، والثاني حصول THE JET على جزء من التمويل الإجمالي للمشروع بقيمة 10 ملايين يورو.. كما تُعتبَر هذه الشراكة بين THE JET وشركاء الأعمال في الإمارات بمثابة نقلة نوعية في استخدام الطاقة النظيفة، ومستقبل النقل البحري على مستوى العالم، حيث ستُقدَّم هذه التكنولوجيا المبتكرة والمتطوّرة لخلايا الوقود من THE JET، على متن رحلة تاريخية أولى في دبي، خلال الدورة التحضيرية لمؤتمر /COP28 UAE/، في نوفمبر 2023.

وتولي دبي الطاقة النظيفة والمتجدد اهتماما بالغًا من خلال إطلاق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف لإنتاج 75 في المائة من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.. كما تهدف أيضا إلى جعل دبي مركزا عالميا للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر..

وتتكون الاستراتيجية من خمسة مسارات رئيسية هي: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة.