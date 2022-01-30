"سيدات أعمال الامارات" يستعرض دور الغرفة فى الاقتصاد البنفسجي

نظم مجلس سيدات أعمال الامارات برئاسة فريدة عبد الله العوضي جلسة حوارية بمنتدي الأعمال العربي الروسي بأكسبو دبي2020 مؤخرا تحت عنوان " الاقتصاد البنفسجي: المرأة في ريادة الأعمال المجتمعية" وتناول الحوار دور الغرف في دعم مثل هذا النوع من الاقتصاد الذي يدمج التجارة بالثقافة بما يسهم في ترسيخ أهداف التنمية المستدامة علي مختلف أبعادها والرقي بالمستوي المعيشي.

واوضحت السيدة فريدة عبد الله قمبر العوضي أهمية تنظيم تلك اللقاءات والحوارات للتعرف علي أفضل الأفكار والمبادرات التي احتضنتها رائدات الأعمال من الدول الأخرى واللاتي أثبتن خلال الجائحة مدي قدرتهن علي إعادة تنظيم افكارهن لمكافحة الأزمة وإطلاق مبادرات وتطبيقات خدمت الملايين في مجتمعاتهم.

حضر اللقاء أعضاء مجلس سيدات أعمال الإمارات وعدد من سيدات الأعمال من الوفد الروسي برئاسة السيدة تاتيانا مينيفا وعدد من سيدات الأعمال من الدول العربية الشقيقة.