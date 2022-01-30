أراضي دبي: 2021 حقق نتائج استثنائية أسهمت في تمكين القطاع العقاري لـ 50 عامًا المقبلة

أظهر العام الماضي 2021 أداءً استثنائيًا لسوق دبي العقاري مدعومًا بالنتائج والأرقام التي حققها شهر ديسمبر الفائت سواءً على صعيد المبايعات العقارية أو أرقام المؤشر الشهري إذ شهد ديسمبر الماضي تسجيل مبايعات عقارية وصلت إلى 5،601 مبايعة بقيمة 15.68 مليار درهم الأمر الذي ساهم في ارتفاع التصرفات العقارية خلال 2021 إلى أكثر من 84،196 تصرفًا بقيمة 300 مليار درهم وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ الإمارة.

كما شهد ديسمبر الماضي أيضًا تسجيل المؤشر الإجمالي لـ 1.156 نقطة بسعر 1،115937 درهم ما يجعله الأعلى منذ فبراير 2019 من حيث أرقام المؤشر والأعلى من حيث القيمة منذ أغسطس 2018. وذلك حسب بيانات النسخة الثانية والعشرين من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي الذي أطلقته "أراضي دبي" بالتعاون مع "بروبرتي فايندر".

وتؤكد بيانات المؤشر - الذي يتخذ من العام 2012 سنة الأساس ومن يناير 2012 شهر الأساس ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس.. أن عام 2021 أنهى نتائجه بأرقام قياسية من شأنها أن تنعكس ايجابًا على العام 2022 الذي يعدّ العام الأول في رحلتنا نحو الخمسين عامًا المقبلة والتي تسعى خلالها دبي والإمارات إلى بناء أفضل اقتصاد على مستوى العالم.

وسجل المؤشر الشهري الإجمالي في ديسمبر الفائت أرقامًا بلغت 1.156 نقطة بسعر 1.115.937 درهم وذلك بعد أن سجل المؤشر الشهري للشقق 1.182 نقطة بسعر 1.000.253 درهم فيما سجل المؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس 1.167 نقطة بسعر 1.990.496 درهم.

بدوره سجل المؤشر الربعي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي 1.181 نقطة بسعر 1.118.218 درهم بعد تسجيل المؤشر الربعي للشقق 1.184 نقطة بسعر 1.000.054 درهم وتسجيل المؤشر الربعي للفلل / تاون هاوس 1.204 نقطة بسعر 2.060.863 درهم.

وعلى صعيد العام 2021 ككل سجل المؤشر السنوي الإجمالي 1.193 نقطة بسعر 1.133.776 درهم في أعقاب تسجيل المؤشر السنوي للشقق 1.201 نقطة بسعر 1.041.679 درهم وتسجيل مؤشر الفلل / تاون هاوس 1.198 نقطة بسعر 1.961.679 درهم.

وشهد سوق دبي العقاري تسجيل أكثر من 84،196 تصرفًا في 2021 بقيمة 300 مليار درهم وهي القيمة الأعلى على الإطلاق لقطاع العقارات في تاريخ دبي وقد سجّل بذلك نموًا بنسبة 66.3% من حيث عدد التصرفات و72% من حيث قيمتها مقارنة بالعام 2020.

كما حطم 2021 بذلك رقمًا قياسيًا لمدة 12 عامًا من حيث قيمة مبيعات العقارات مع بيع عقارات بقيمة 151.07 مليار درهم فيما كان إجمالي عدد المبايعات العقارية خلال 2021 هي الأعلى أيضًا منذ عام 2013 بعد تسجيل 61،241 مبايعة.

من جهة أخرى استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة في عام 2021 على 59.6% من إجمالي المبايعات.. في حين شكلت المبايعات على الخارطة 40.4%.

وفيما يتعلق بحجم المعاملات فقد تعاملت المبايعات على الخارطة مع 24،761 عقارًا بقيمة إجمالية قدرها 45.5 مليار درهم في حين تم بيع 36،480 عقارًا في السوق الثانوي بقيمة إجمالية 105.56 مليار درهم وهي أيضًا أعلى قيمة لمبيعات السوق الثانوي منذ عام 2008.

وحقق عام 2021 نموًا بنسبة 74.77% في حجم المبيعات ونموًا بنسبة 110.19% في قيمتها مقارنة بعام 2020. ولمقارنة النتائج بشكل مهني أكثر وتحديدًا ما قبل تفشي جائحة "كوفيد-19 "نجد أن العام 2021 حقق نموًا بنسبة تصل إلى 55.47% في حجم معاملات المبيعات و90.1% في القيمة مقارنة بالعام 2019.. فيما شهد الربع الرابع من عام 2021 ما مجموعه 17،942 مبايعة بقيمة 46.75 مليار درهم وهي الأعلى على صعيد عدد المبايعات وقيمتها منذ الربع الرابع من عام 2013.

واستحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة على 55.9% من إجمالي المبايعات خلال الربع الرابع 2021 و44.1% للمبايعات على الخارطة.

وفيما يتعلق بحجم المعاملات فقد تعاملت المبايعات على الخارطة مع 7،913 عقارًا بقيمة إجمالية قدرها 16.92 مليار درهم في حين تم تداول 10،029 عقارًا في السوق الثانوي بقيمة إجمالية قدرها 29.82 مليار درهم.

كما أظهر الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الرابع 2020 زيادة في حجم المبيعات بنسبة 64.12% وزيادة في القيمة بنسبة 114.74%.. في حين بلغت الزيادة 47.53% و97.59% من حيث الحجم والقيمة على التوالي مقارنة بالعام 2019.

وعند المقارنة بين الربع الرابع والربع الثالث من عام 2021 لوحظ أن حجم المبيعات على الخارطة نما بنسبة 14.53%..بينما زادت مبيعات العقارات الثانوية / الجاهزة بنسبة 11.22%.. كما ارتفعت قيمة معاملات المبيعات على الخارطة بنسبة 25.38% وارتفعت قيمة معاملات المبيعات للسوق الثانوي بنسبة 3.36%.

وساهم هذا النمو خلال الربع الرابع 2021 في تحقيقه لأكبر حجم وقيمة على حد سواء لمعاملات المبيعات على الخارطة في ربع واحد منذ الربع الأول من عام 2010.