ننشر آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2022.. وهذه طريقة الاستعلام

استعدت الشركة المصرية للاتصالات لتحصيل فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2022 في يوم 15 من الشهر الجاري، وذلك عن أشهر الاستهلاك أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، ونوهت إلى أنّ فترة السماح لدفع الفاتورة تنتهي يوم 14 فبراير للفاتورة الربع سنوية، وتنتهي في 4 فبراير للفاتورة الشهرية، وهي فاتورة التليفون الأولى في عام 2022 على أنظمة الدفع الربع سنوية.

فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2022

وكانت الشركة المصرية للاتصالات أشارت إلى أنّه ابتداءً من 15 فبراير 2022، تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى خدمة الاستقبال فقط، وذلك بالنسبة للمتأخرين عن سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2022، إذ لن يتمكن المستخدم حال عدم سداده للفاتورة من إجراء أي مكالمات عبر الخط الأرضي، لكنه يستطيع استقبال المكالمات فقط، وفي حال مرور شهرًا آخر ولم يتم سداد الفاتورة من قِبل العميل، يتم رفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية على العميل، وفي حال عدم السداد تُرفع عنه الخدمة بشكل نهائي.

وكان مصدر بخدمة عملاء المصرية للاتصالات، كشف غرامة التأخير في السداد عن فاتورة التليفون الأرضي، والتي يُجرى فرضها على المشتركين المتأخرين عن دفع الفاتورة، إذ تكون الغرامة بحد أدنى 10 جنيهات، أو تكون الغرامة بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر «بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها»، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، وإدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على «اظهر الفواتير» فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

بعد ذلك تظهر أمامك كلمة «اختر للسداد» قم بالضغط عليها، ثم اضغط على كلمة «ادفع» أعلى الشاشة، لتظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على «سدد».

يقوم العميل باختيار أفضل طريقة للدفع سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد»، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.

مواعيد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي خلال العام

- تصدر فاتورة التليفون الأرضي الأولى منتصف شهر يناير، ويتم منح فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة تنتهي في 15 فبراير من كل عام.

- أما فاتورة التليفون الأرضي الثانية تصدر منتصف شهر أبريل، وتمنح الشركة المستخدمين فترة سماح لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 مايو من كل عام.

- وفاتورة التليفون الأرضي الثالثة تصدر في منتصف شهر يوليو، وتمنح الشركة شهر كامل دون غرامة كفترة سماح للمستخدمين حتى 15 أغسطس من كل عام.

- وبالنسبة لفاتورة التليفون الأرضي الرابعة والأخيرة تصدر منتصف شهر أكتوبر وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 نوفمبر من كل عام.