مؤتمر دبي للماس يجمع خبراء صناعة القطاع 21 فبراير

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة العاملة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع.. عن القائمة الكاملة للمتحدثين المشاركين في مؤتمر دبي للماس الذي سيرحب بخبراء صناعة الماس يوم 21 فبراير المقبل بفندق أتلانتس النخلة في دبي.

ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود الوطنية الشاملة بما فيها حملات التطعيم الناجحة والإجراءات الاحترازية المتبعة التي عززت مكانة الإمارات كواحدة من أكثر الوجهات الدولية الآمنة لإقامة الفعاليات واستقبال الزوّار من جميع أنحاء العالم.

وتنطلق فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر دبي للماس تحت شعار "مستقبل الماس" حيث يشارك كل من بروس كليفر الرئيس التنفيذي لدى "دي بيرز" وسِرجي إفانوف الرئيس التنفيذي لدى "آلروسا" بكلمة أمام الحضور في دبي.

ويناقش الحدث السنوي وفقا لأجندة أعمال المؤتمر التي تم الإعلان عنها مؤخرا الفرص والتحديات الراهنة في القطاع كما سيتطرق إلى دور شركات الماس في رسم ملامح مستقبل نمو القطاع وبالتزامن مع انطلاق النسخة الحضورية من المؤتمر سيتم بثّ الفعاليات عبر المنصات الرقمية كي يتمكن الجمهور الدولي من متابعة كافة الأحداث والجلسات.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.. إن دبي باتت حاليا مركز الماس الأسرع نموا في العالم وقطعت الإمارة شوطا كبيرا في تجارة الماس التي انطلقت في دبي منذ 20 عاما فقط ورسخت مكانتها لتصبح خلال أقل من عقدين مركزًا مهما لتجارة الماس حول العالم...متطلعا إلى المشاركة في نقاشات هادفة مع خبراء مراكز الماس العاملة حول العالم في دبي والعمل معا لضمان مستقبل هذه الصناعة وسيكون مؤتمر دبي للماس بلا شك أحد أهم الفعاليات وأكثرها تأثيرا في صناعة الماس خلال السنوات الأخيرة.

وتعقد سلسلة من الجلسات الحوارية والفعاليات المتخصصة بالقطاع على مدار أسبوع كامل في دبي وتبدأ بانعقاد اجتماع مجلس الماس العالمي في 20 فبراير 2022.

وسيقام حفل لتوزيع جوائز عالم المجوهرات بالتعاون مع شركة إنفورما ماركتس وتكريم المساهمات المتميزة في تطوير قطاع الماس والمجوهرات العالمي وسيعقد معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في نسخته الافتتاحية في مركز دبي التجاري العالمي بين 22-24 فبراير المقبل بينما يستضيف برج الماس اجتماعات رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس والاتحاد الدولي لمصنعي الماس يومي 24 و25 فبراير المقبل.