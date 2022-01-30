"حرة مطار الشارقة الدولي" تعزز مكانتها كمركز رئيس للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية

عززت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مكانتها كمركز رئيس للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية واستطاعت بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن تحقق خلال العام 2021 جملة من الإنجازات النوعية شملت إستقطاب شركات عالمية ومتعددة الجنسيات.

فقد بلغ مجموع مساحة الأراضي المستثمرة في المنطقة 263 ألف قدم مربع تنوعت بين أراض ومستودعات إستثمرتها شركات ومصانع عالمية من الهند وبريطانيا وأسبانيا وبلجيكا وغيرها والتي جاءت نتيجة سعي هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي من خلال حملاتها الترويجية التي شملت دول الشرق الأوسط وأمريكا وأوربا وآسيا وإفريقيا أن تحقق شراكات إستراتيجية ولقاءات مع كبار المستثمرين الأجانب الذين أبدوا رغبة بالاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها إمارة الشارقة والمنطقة لهم من خلال تأسيس أعمالهم في المنطقة الحرة.

/ إنجازات رقمية نوعية / وحققت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إنجازا نوعيا خلال العام الماضي على صعيد إضافة 36 خدمة إلكترونية جديدة إلى قائمة خدماتها الرقمية ليصبح مجموع الخدمات الذكية التي تتيحها الهيئة لمتعامليها 284 خدمة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال.. كما أطلقت خدمة التسجيل وإمتثال المالكين المنتفعين في قسم المشاريع وخدمة التقدم بطلب للحصول على رخصة بناء والبدء بمشروع جديد في إدارة التأجير والتراخيص كخدمات ذكية متاحة على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي لنقل تجربة المستثمرين الأجانب بالمنطقة إلى مرحلة قوامها الكفاءة والسرعة والتميز وذلك ضمن جهودها الدؤوبة التي تقوم بها لجذب وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة الشارقة لتظل لاعبا رئيسا ضمن المناطق الحرة الأكثر إبتكارا في منطقة الشرق الأوسط من خلال باقة الخدمات الذكية التي تقدمها بأسلوب مبتكر ومتكامل والذي من شأنه يعزز سهولة ممارسة الأنشطة التجارية.

/ قوة الاقتصاد الوطني / وقال سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي - في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام" - إن هذه الأرقام والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي تعكس متانة وقوة الإقتصاد الوطني لإمارة الشارقة برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقدرتها على التكيف مع تغيرات الإقتصاد العالمي وخلق فرص إستثمارية جديدة وواعدة وهذا ما حرصنا على تجسيده من خلال الإمتيازات التي كانت السبب الرئيسي لإختيار هذه المصانع والشركات الكبرى للمنطقة الحرة ولما توفره من بنية تحتية صناعية وتجارية ولوجستية حيث تعتمد تلك المصانع التي تتنوع قطاعاتها على كفاءة المنظومة المتطورة لحرة مطار الشارقة والحلول المتكاملة التي تقدمها لممارسة الأعمال الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة مثالية وعالمية للشركات على إختلاف مجالات عملها بما يدعم خطط التنوع الإقتصادي ومسيرة النمو المستدامة للإمارة.

/ منظومة رقمية متكاملة / وأضاف المزروعي أن "حرة مطار الشارقة الدولي" حرصت خلال العام الماضي على تعزيز منظومتها الرقمية التي كان من شأنها تحقيق دفعة إيجابية نحو البناء على النجاحات المحققة حيث واكبت هذه الخدمات التي أدخلناها إلى قائمة قنوات خدماتنا الذكية في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنطقة وتسهيل أعمالهم بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لإمارة الشارقة والتوجهات الحكومية الرامية عبر تبني أفضل الممارسات وبناء منظومة رقمية متطورة تعمل فيها المنطقة على مدار الساعة في خدمة المستثمرين بطريقة مستدامة وتقدم خدمات متكاملة بآليات عمل مبسطة توفر على عملائها الجهد والوقت.

ونوه إلى أهم الشركات التي أعلنت عن توسع إستثماراتها في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي خلال العام الماضي وهي شركة "أدفانس أرمور انجنيرنج" البريطانية المتخصصة في اللحام الميكانيكي والقطع وتصنيع ومعالجة الصلب التي تتخذ من حرة مطار الشارقة مقرا لعملياتها حيث أعلنت عن توسيع استثماراتها في المنطقة باستئجار أراضٍ جديدة بمساحة 19،500 قدم مربع تضاف إلى 48،000 قدم مربع ليصبح المجموع 67،500 قدم مربع وبإجمالي استثمار بقيمة 20 مليون درهم.

كما وسعت شركة "كونكورد إنفايرو" الهندية المتخصصة بحلول معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي الصناعية وتحلية مياه البحر إستثماراتها في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي باستئجار أرض تبلغ مساحتها 130،000 قدم مربع لتشييد مرافق حديثة لها تعزز مسيرتها في تزويد السوق المحلية وأسواق المنطقة بأحدث منتجات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي الصناعية التي تنتجها المصانع في قطاعات تشمل الصناعات الدوائية والأقمشة والصناعات التقطيرية والمدابغ وصناعات الفولاذ والخميرة والدهانات والأصباغ والمركبات والإسمنت والأغذية والمشروبات والورق والصناعات الكهربائية وغيرها.

وأبرمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مذكرة تفاهم مع مجموعة "توريسيد" الأسبانية العالمية المتخصصة في حلول ومنتجات وخدمات السيراميك والزجاج إستئجرت بموجبها ثلاثة مستودعات بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 20،000 قدم مربع، لتكون إمارة الشارقة أول مقر للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما استأجرت شركة "فورباك للصناعات" الهندية الرائدة عالميا في إنتاج وصناعة وإعادة تدوير ورق الكرافت والورق المقوى والمنتجات البلاستيكية أربعة مستودعات في "منطقة يو 2" التابعة للهيئة بمساحة إجمالية تقدر بـ 25.833 قدم مربع بعد أن أعلنت عن توسيع نشاطاتها في المنطقة وافتتاح أولى فروعها في الإمارات إنطلاقا من حرة مطار الشارقة برأس مال أولي يقدر بـ10 ملايين درهم بهدف توفير حلول التغليف المتكاملة إلى جانب انتاج وتسويق لفائف التغليف المطاطية اللاصقة.

وأعلنت الشركة البلجيكية اللبنانية "بانو بوراتوس" المتخصصة بإنتاج وتصنيع المواد الأولية للمخابز ومعامل تصنيع الشوكولاته والمثلجات التي أسست أكبر مصانعها في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أنها تعكف مع بداية العام 2022 على زيادة إنتاجها الشهري من 300 طن إلى 600 طن و900 طن بحلول عام 2023 فيما تعتزم زيادة الإنتاج لديها من 45 إلى 150 منتجا خلال العام 2022 بما يعكس جودة التسهيلات التي توفرها الهيئة ومكانتها كبيئة مثالية للشركات الراغبة بالتوسع في أسواق المنطقة وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية عالمية بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من المطارات والأسواق العالمية.

/ الخمسة الكبار / وشاركت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في الدورة 42 من معرض "ذا بيغ فايف" الخمسة الكبار المتخصص في قطاع البناء والتشييد في مركز دبي التجاري العالمي حيث حرصت على إستعراض خدماتها المتنوعة للمستثمرين والتي جعلتها من أهم المناطق الحرة في المنطقة عن طريق المزايا الحصرية التي تقدمها في إطار جهودها لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتوفير القيمة المضافة التي يسعى إليها المستثمرون.

وتوفر المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مزايا تنافسية عديدة للعاملين فيها وخصوصا في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية حيث تشمل هذه المزايا تسهيلات جمركية وبنية تحتية متطورة ومرافق حديثة تشمل مكاتب تنفيذية مجهزة ومكيفة ومستودعات بأحجام مختلفة مع مكاتب ملحقة وأراض للإيجار تتلاءم مع متطلبات المستثمرين كما تشمل الحوافز والمزايا الأخرى للمستثمرين في المنطقة الملكية الكاملة للأعمال بنسبة 100 بالمائة وإعادة رأس المال والأرباح بنسبة 100 بالمائة وإعفاء من ضرائب الدخل على الشركات والأفراد بنسبة 100 بالمائة وإعفاء من الضرائب على الصادرات والواردات بنسبة 100 بالمائة وخدمات على مدار الساعة كامل أيام الأسبوع إلى جانب التراخيص التي يتم إصدارها خلال يوم واحد وخط ساخن يضمن توفير اليد العاملة والتجهيزات بشكل فوري وإنجاز عمليات الشحن والتخليص الجمركي بشكل فوري وخدمات الأمن والطوارئ متوفرة على مدار الساعة وتوفر مساكن العمال ضمن المنطقة الحرة.