"ظل حيطة".. مزيج فنى مبتكر بين الحكى والرسم بالضوء
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ظل حيطة يجمع الحكي القصصي والرسومات الضوئية
عرض سمعى بصرى حى يروى قصص مصرية تاريخية ومعاصرة
بدعم من المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة ووزارة الثقافة النمساوية تنظم جمعية مجاورة رحلة إلى عالم ساحر من الحكي القصصي والرسومات الضوئية على مدار ليلتين متتاليتين فى الثامنة مساء الاثنين 31 يناير والثلاثاء الأول من فبراير بضريح فاطمة خاتون بمنطقة الخليفة بالقاهرة التاريخية.
وخلال العرض تحكى الراوية شيرين الانصاري باللغة العربية مجموعة من القصص الشيقة التى تتناول شخصيات نسائية هامة من تاريخ مصر وتدمجها بقصص معاصرة لسيدات المنطقة ويصاحبها رسومات ضوئية مبهرة للفنانة النمساوية البولندية اجنس ميشاشيك بتقنية الـ Tagtool التي تنقل الجمهور إلى عالم فنى مبتكر ومبهر يضفى إحساسا ساحرا علي المكان يشعرك وكأن الجدران تروي قصتها الخاصة.