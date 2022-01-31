حصاد الـ "توك شو".. تفاصيل حريق في محيط مسجد الحسين.. وفرحة بفوز المنتخب

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، تفاصيل حريق في محيط مسجد الحسين، وفرحة أروقة يرامج التوك شو بفوز المنتخب الوطني على المغرب.

وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

حريق في محيط مسجد الحسين

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل الحريق الذي نشب في محيط مسجد الحسين، قائلا إن الحريق نشب في عمارة يطلق عليها عمارة الشيخ الشعراوي.

وقال "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن رجال الحماية المدنية تواجدوا على الفور في موقع الحريق، وكذلك حضر محافظ القاهرة، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من تحجيم منطقة الحريق، ويعملون على قدم وساق، مؤكدا أن مسجد الحسين لم تلحق به أي أضرار بسبب الحريق، ولا توجد أي إصابات، فقط توجد حالات اختناق وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وبخير الآن، معلقا: "رجال الإطفاء مسيطرين تماما على الوضع والأمور على ما يرام".

طبل وزمر

قال السفير مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، إن هناك فرحة عارمة بفوز المنتخب المصري على نظيره المغربي، معلقا: "قالبين المطار بالطبل والزمر.. جمهور الكاميرون وعدونا هيشجعونا لحد المباراة القادمة وبعد كده مش هيعرفونا"، لافتا إلى أن المنتخب المصري كشر عن أنيابه.

وأشار "المليجي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لاحظ وجود تغيير خرافي في أداء المنتخب المصري في الشوط الثاني من المباراة، وبالفعل أحرز المنتخب هدفا، ولم نحتاج الوصول إلى ضربات الترجيح، مضيفا أن رئيس الاتحاد الأفريقي هنأه بفوز المنتخب المصري، وسفير المغرب قال له: "تستحقوا الفوز"، موجها التحية إلى الحكومة الكاميرونية لتيسير اجراءات تأمين المنتخب المصري، والجمهور المصري.

فوزنا بالروح الجميلة

قال الناقد الرياضي ياسر أيوب، إن المنتخب الوطني كان لديه روح جميلة عادت منذ مباراة كوت ديفوار، واستمرت معنا حتى اليوم، مؤكدًا أن المنتخب كان متماسك نفسيًا في مباراة اليوم.

وأضاف ياسر أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأحد، أنه منذ مبارة كوت ديفوار اختفت نظرة الأهلي والزمالك، وأصبحت النظرة لمنتخب مصر الوطني فقط، واستعدنا منتخب باسمنا كلنا، ولعبنا بالروح، مؤكدا أن كثير من اللاعبين استعادوا مكانتهم، لافتًا إلى الاتهامات التي طالت محمد صلاح الفترة الماضية بأنه لا يلعب للمنتخب كما يلعب لليفربول، وكذلك الهجوم العنيف على محمد النني.

إحنا بعبع إفريقيا

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على فوز المنتخب المصري على نظيره المغرب2/1 في بطولة الأمم الإفريقية، قائلة: "يا جماعة إحنا منتخب كبير... المنتخب اللي يجي فيه هدف في الدقيقة الثالثة وما يتوترش ويكمل ويلعب ويقدر يتعادل ويغلب،.. ده منتخب كبير وقادر يفرض شخصيته".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن محمد صلاح كان قائدًا في الملعب، وليس فقط أفضل لاعب حقق هدفًا تاريخيًا، وصنع الهدف الثاني لتريزيجيه العائد بقوة، معقبة: "رغم مشاكل التحكيم والعنف، وكلنا شفنا اللاعيبة تشيرتاتها بتتقطع، بالإضافة لمشاكل الرطوبة وأرضية الملعب لكن اللاعيبة كانوا رجالة".

وأضافت: "لو كنا اتغلبنا النهاردة برضه المباراة كانت حلوة، وهذه هي فكرة أن تنتمي للمنتخب المصري.. قطعوا نفسهم عشان يحافظوا على هيبة مصر، إحنا بعبع إفريقيا، وكل الفرق بتعملك حساب، مش بس أسياد إفريقيا الأهم الثقة".