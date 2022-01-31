رباب سعيد: 3 وصفات لتقليل تجاعيد البشرة

جمال المرأة وعنايتها بالبشرة جزء أساسي في روتينها اليومي، خاصة العناية بالوجه حيث أن هناك العديد من النساء اللواتي يشعرن بالإحراج عند الإبتسامة بسبب ظهور خطوط التجاعيد لذلك تحاول الالتزام بالجدية حتى لا تصبح واضحة أمام الآخرين، من أصدقائها وزملائها، وتسعى لاتباع عدة طرق للتخلص منها.

وفي هذا الأطار قدمت خبيرة التجميل رباب سعيد خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، مجموعة من النصائح الهامة للمرأة لتقليل ظهور التجاعيد من خلال خبرتها المتعددة في مجال التجميل وهي كالأتي.

- عصير الليمون وكريم الحليب

قالت رباب سعيد إن هذا الماسك مفيد جدًا للبشرة حيث يعمل على تقليل التجاعيد بطريقة ملحوظة في أيام قليلة، ضعي كمية متساوية من عصير الليمون وكريم الحليب وامزجيهم مع بعضهم وضعيهم على وجهك، لمدة تتراوح مابين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

- زيت الزيتون وعصير الليمون

ضعي معلقة من زيت الزيتون ومعلقة صغيرة من عصير الليمون وامزجيهم جيدًا، ودلكي بها وجهك برفق لعدة دقائق ثم شطف الوجه بالماء، فهذة الوصفة تساعد على نعومة البشرة وتجديد شبابها.

- التفاح

ضعي ثمرة تفاحة في ماء واتركيها حتي تغلي، وعندما تبرد تأكدي من إزالة كل البذور واهرسيها جيدًا مع إضافة معلقة صغيرة من اللبن البودرة ومعلقة من العسل، وترك الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء، وتساعد هذه الوصفة على التخلص من التجاعيد والحصول على بشرة نضرة.