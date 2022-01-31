"جارتنا غدرت بينا".. والدة هايدي فتاة الشرقية المُنتحرة تروي كواليس الحادث

قالت منى والدة الطفلة هايدي المنتحرة في محافظة الشرقية بعد تناولها حبة الغلال السامة إن هناك مشاكل بينها وبين جيرانها في إطار الخلافات التقليدية التي تحدث بين أية أسرة وغيرها، لكن ماحدث أن إبنة الجيران اعتادت زيارتهم والدخول لمنزلهم وإلتقاط الصور مع هايدي وأفراد الأسرة.



تابعت في مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "لحد كده الأمور عادية، إن الناس بتزور بعض ويتصوروا سوا، ولكن مع حدوث خلافات سربت ابنة الجيران الصور لاثنين من الشباب في منطقة صان الحجر بالشرقية وكان بحوزتهم الصور وبدأوا في التهديد مقابل الحصول على مبلغ 2000 جنيه نظير حذف الصور ورفضت ذلك".



وأكملت: "عندما رفضنا قالوا إن لديهم شروط وهي أن لا تذهب هايدي للمدرسة ولا للدروس وأن نعتذر لام الجيران ونُقبل رأسها وبالفعل تأسفنا للام وقبلنا رأسها أنا وبناتي الثلاثة".

تابعت: "إحنا في قرية يعني لو الصور دي اتنشرت فيها فضية إحنا مش من سكان القاهرة وباب شقتنا مقفول علينا، إحنا في قرية صغيرة وكسر النفس حاجة وحشة، ولما بنتي رجعت للمدرسة تطاولوا عليها بالكلام في الشارع، ومن يومين أتصل بينا واحد من جيراننا قال فيه صفحة على فيسبوك اتعملت واتنشر عليها الصور وحاطين عليها إسم (دودة) إسم الدلع اللي كنت متعودة أنده عليها بيه".



وإستطردت: "بنتي خدت حباية غلة وانتحرت بعد نشر الصور على فيسبوك، وتوفت قبل الوصول إلى المستشفى، مكانش عندنا حبوب غلال في البيت وهي اشترتها، ومن ساعة ما كانوا بيهددونا بالصور مكانتش بتاكل وقبل ما تموت كشفت اسم جارتهم وقالت إنها السبب في الأزمة".