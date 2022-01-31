حورية فرغلي: أجريت 17 عملية والسنوات الماضية كانت الأسوأ في حياتي

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها أجرت 17 عملية جراحية لعلاج ما تعرضت له من إصابة في أنفها قبل أعوام، واصفة السنوات الخمس الماضية بأنها كانت من أسوأ السنوات في عمرها.



تابعت فرغلي في لقاء لها خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أنها بالرغم من ذلك تبقى الإرادة وعدم اليأس، واستطاعت الوقوف على قدميها مجددًا، مضيفة: "ربنا وقف جمبي ومنحني دفعة أنني لم أنته بعد وأنا لن أسمح بأن أنتهي".



لفتت الفنانة إلى أن ماتغير بها خلال هذه السنوات هو أنها لم تعد تهتم بالتنمر عليها، قائلة: "اللي اتغير أن حتى لو مش شايفني حلوة ولسه بيتنمروا عليا زي ماكنوا بيعملوا، مبقتش بزعل زي زمان".



وتابعت: "لا أشعر بالندم على أي عمل قدمته سواء طلق صناعي أو فيديو كول أو القشاش أو أفلامي مع محمد رمضان وساحرة الجنوب".



وذكرت الفنانة أن ما أصابها بالصدمة هو إختفاء كل من حولها بعد الاصابة والمعاناة، قائلة: "كل الهليلة اللي كانت نحوا اختفت بمجرد سقوطي سواء اللي عاشروني عشرة أو 15 سنة ومن ساعدتهم على الزواج ووقفت بجوارهم كلهم إختفوا لما وقعت".



https://www.facebook.com/KelmaAkhira/videos/1094619471080963