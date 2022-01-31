بيومى فؤاد: “ماليش في قصص الحب لدرجة إني عملت فيلم مع الرداد وإيمي ومعرفش انهم هيتجوزوا”

الفجر الفني
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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قال الفنان بيومى فؤاد،فؤاد،  إنه لم يخضع تجارب عاطفية كثيرة، قائلا: “ماليش في قصص الحب”.

واضاف بيومى خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامي  عمرو الليثي: 'أنا مش مقطع السمكة وديلها يعني.. وكنت بعمل فيلم مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم والناس كلها بتقول هيجوزوا وانا ما عرفش".

 

وتابع: “لقيت أولادي كمان بيقولوا انهم هيتجوزوا فكلمت حسن الرداد قولت له انت هتتجوز ايمي!؟”.

 
وأشار بيومي، إلى أنه خريج كلية الفنون الجميلة وقام خلال الحلقة برسم لوحة فنية لشجرة.

بيومى فؤاد برنامج واحد من الناس عمرو الليثى
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