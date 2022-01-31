بيومى فؤاد: “ماليش في قصص الحب لدرجة إني عملت فيلم مع الرداد وإيمي ومعرفش انهم هيتجوزوا”

قال الفنان بيومى فؤاد،فؤاد، إنه لم يخضع تجارب عاطفية كثيرة، قائلا: “ماليش في قصص الحب”.

واضاف بيومى خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامي عمرو الليثي: 'أنا مش مقطع السمكة وديلها يعني.. وكنت بعمل فيلم مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم والناس كلها بتقول هيجوزوا وانا ما عرفش".

وتابع: “لقيت أولادي كمان بيقولوا انهم هيتجوزوا فكلمت حسن الرداد قولت له انت هتتجوز ايمي!؟”.



وأشار بيومي، إلى أنه خريج كلية الفنون الجميلة وقام خلال الحلقة برسم لوحة فنية لشجرة.