بيومي فؤاد يرسم لوحة فنية على الهواء ويُسميها "أيمن"

الفجر الفني
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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قال الفنان بيومي فؤاد، إنه درس بكلية الفنون الجميلة وكان مستمتع بالدراسة.

 

وطلب الاعلامى عمرو الليثي من ضيفه رسم لوحة على الهواء خلال حلقة “واحد من الناس”، على قناة “الحياة”، وبالفعل تم احضار ادوات الرسم واللوحة وقام بيومي فؤاد بالرسم.

 

ورسم بيومي فؤاد، خلال الحلقة لوحة واطلق عليها اسم" ايمن “ مضيفا: ”أنا سميتها كده كان نفسي اسمي يكون ايمن"، وكانت اللوحة عبارة عن شجرة لها فروع. 

وقال في سياق آخر، إنه قام بالعمل في مطعم سمك حتى يساعد والدي في مصاريف المدرسة الثانوية، مؤكد: “والدي ماقصرش معانا بس كنت بحب أساعده كمان اشتغلت نقاش وفي شركة نظافة وذهبت إلى الاقصر واشتغلت على مركب هناك”.

بيومى فؤاد لوحة فنية برنامج واحد من الناس
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