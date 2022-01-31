طالب يعتدي على زميله بالصف السادس الابتدائي ويصيبه بـ100غرزة بالإسكندرية

شهدت مدرسة بطوسون الابتدائية، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لإدارة المنتزة التعليمية، قيام طالب بالصف السادس الابتدائي بالتعدي على زميلة مستخدما سلاحا أبيض “كتر” وتسببت في جروح قطعية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بوصول طالب بالصف السادس الابتدائي إلى المستشفى العام مصاب بجروح قطعية نتيحة التعدي عليه بسلاح أبيض.

وانتقل ضباط قسم شرطة المنتزة، إلى المستشفى وبسؤال الطالب المصاب، أكد قيام زميل له بالمدرسة بالتعدي عليه بـ "كتر" كان بحوزته، وذلك عقب دخولهما الامتحان الترم الأول في المدرسة نتيجة مشادة كلامية حدثت بينهما، فوجئ بأن زميله يشهر السلاح في وجهه، وقام بالتعدي عليه وإصابة في الرقبة والذقن واليد اليسري وحُرر محضر بالواقعة.

وأضاف والد الطالب المصاب، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد المدرسين بالمدرسة بإصابة نجله على يده زميله وتسبب الإصابات القطعية في الرقبة واليد اليسري والذقن في عمليات وعمل عدد 100غرزة خارجية وداخلية.