رئيس جامعة حلوان يشارك في اجتماع المشروع القومي لمحو الأمية

أخبار مصر
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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شارك الأستاذ الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان وعضو اللجنة التنسيقية  العليا للمشروع القومي لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات في الاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية العليا لمشروع محو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات،  المنعقدة عبر منصة zoom برئاسة الأستاذ الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس اللجنة.

أشار الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي في كلمته أثناء الاجتماع  إلى تأكيد المجلس الأعلى  للجامعات في جلسته المنعقدة بجامعة أسوان على دور الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية، كما أشار  إلى اهتمام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان  بالمشروع القومي لمحو الأمية وتوجيه سيادته بصفة مستمرة لكليات قطاع العلوم التربوية والإنسانية إلى تكثيف الجهود بهدف تحقيق أعلى الإنجازات في تحرير المواطنين من الأمية  للمشاركة في تحقيق رؤية مصر 2030.
 


 

 

وزير التربية والتعليم الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات المجلس الاعلي جامعة أسوان

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