حبس عاطلين بتهمة حيازة 300 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كجم بقصد ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كجم ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.