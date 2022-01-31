"أمهات مصر": امتحانات الصف الثالث الإعدادي "سهلة" في محافظات و"صعبة" في أخري

أخبار مصر
عبير احمد
عبير احمد
Advertisements

رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات، اليوم الإثنين.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن مستوى امتحان الجبر جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط لطلاب محافظة القاهرة، ونفس الأمر لامتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب محافظتي السويس والمنوفية.

وأضافت عبير: امتحان مادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة جاء صعبا وشمل جميع أجزاء المنهج، ويحتاج لوقت طويل، حسب أولياء أمور الطلاب.

وأوضحت عبير أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب محافظة الإسكندرية صعب أيضا والتاريخ طويل، فيما قال بعض أولياء الأمور أنه معقول إلي حد ما.

وتابعت: امتحان مادة العلوم لطلاب محافظة الأقصر جاء صعب وشامل أيضا للمنهج ويحتاج لوقت كبير، وكذلك صعوبة امتحان الهندسة لطلاب البحر الأحمر، بينما قال أولياء أمور طلاب محافظة أسوان إن امتحان الدراسات الاجتماعية جاء سهلا.

عبير أحمد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أمهات مصر ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة امتحانات الصف الثالث الإعدادي
Advertisements

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الحكومة بشأن توجيه برنامج "تكافل وكرامة" لغير مستحقيه

"بشرى سارة للشعب المصري".. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر والكاميرون

الأهلي يعلن مفاجأة سارة لجماهيره قبل مونديال الأندية

عاجل.. وزيرة البيئة تحسم الجدل بشأن غرق مدن الدلتا والإسكندرية

عاجل.. لاعب الأهلي يرحل إلى المريخ السوداني على سبيل الإعارة

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ضم " السفاح "

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مونديال الأندية

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش