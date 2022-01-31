"أمهات مصر": امتحانات الصف الثالث الإعدادي "سهلة" في محافظات و"صعبة" في أخري

رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات، اليوم الإثنين.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن مستوى امتحان الجبر جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط لطلاب محافظة القاهرة، ونفس الأمر لامتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب محافظتي السويس والمنوفية.

وأضافت عبير: امتحان مادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة جاء صعبا وشمل جميع أجزاء المنهج، ويحتاج لوقت طويل، حسب أولياء أمور الطلاب.

وأوضحت عبير أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب محافظة الإسكندرية صعب أيضا والتاريخ طويل، فيما قال بعض أولياء الأمور أنه معقول إلي حد ما.

وتابعت: امتحان مادة العلوم لطلاب محافظة الأقصر جاء صعب وشامل أيضا للمنهج ويحتاج لوقت كبير، وكذلك صعوبة امتحان الهندسة لطلاب البحر الأحمر، بينما قال أولياء أمور طلاب محافظة أسوان إن امتحان الدراسات الاجتماعية جاء سهلا.