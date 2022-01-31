آخر تطورات حريق الحسين وآثاره والمصابين

تصدر حريق الحسين اليوم الاثنين الموافق الـ31 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما انتشرت فيديوهات توثق الحادث عبر مواقع التواصل المحتلفة.

حريق الحسين

وتساءل المصريون حول إذا تسبب حريق الحسين في أي أذى لمسجد الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ما نفته وزارة الأوقاف المصرية، التي أكدت أن المسجد لم يصب بمكروه.

آثار حريق الحسين

وتسبب حريق الحسين الذي كان بعقار قرب منه، في وجود آثار ناتجة عن الحريق، حيث وجه خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة إزالة الآثار عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان الأسباب.

التعامل مع حريق الحسين

وانتقل خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى مكان حادث حريق الحسين فور وقوعه، ووجه أيضا بتقديم الرعاية الطبية لـ12 شخصا أصيبوا باختناق جراء الحريق، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

بداية حريق الحسين

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بوجود حريق أسفل العقار رقم ٣ شارع الباب الأخضر بجوار مسجد الحسين – حريق الحسين - وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الأول والثاني وإلى العقار رقم ٤ و٥.

التعامل مع حريق الحسين

وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع حريق الحسين حيث تم الإطفاء والتعامل مع الحريق الذي شب بوسط القاهرة بكفاءة وتواصلت عمليات التبريد.

حريق الحسين وآثاره

ومن جهتها، طمأنت وزارة الأوقاف المواطنين بشأن مسجد الحسين بالقاهرة، مؤكدة أن حريق الحسين ونيران مبنى بالمنطقة لم تمتد إلى المسجد ولم يصب بأي ضرر، لتطمئن محبي آل البيت بشأن سلامة المسجد.