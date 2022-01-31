ساديو ماني مطلوب على جوجل بعد لقائه بـ "صلاح"

تصدر الدولي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، الموافق الـ31 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد لقائه بزميله محمد صلاح، بعد فوز مصر على المغرب.

ساديو ماني

والتقط ساديو ماني صورة تذكارية مع زميله محمد صلاح لاعبا ليفربول الإنجليزي، عقب مباراة الفراعنة ضد المغرب التي انتهت بفوز الأول بهدفين لهدففي المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

ساديو ماني ومحمد صلاح

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ساديو ماني ومحمد صلاح بعدما وثقها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ونشرها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

لقاء ساديو ماني وصلاح

واجتمع ساديو ماني بزميله صلاح بعما انتهت مباراة مصر والمغرب حيث كان يستعد ساديو ماني لخوض مباراة منتخب بلاده ضد غينيا الاستوائية في البطولة الجارية في الكاميرون.

ظهور ساديو ماني ومحمد صلاح

وظهر الثنائي ساديو ماني وصلاح وهما فرحين، حيث نجح الأخير في الصود مع منتخب مصر إلى المربع الذهبي لبطولة كأس أمم إفريقيا، ونجح في حصد لقب أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل هدفا وصنع الثاني لمحمود تريزيجيه، ليساهم بنسبة 100% من أهداف منتخب بلاده.