مباراة مصر والكاميرون، نجح المنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، من تخطي عقبة المغرب والوصول إلى المربع الذهبي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

مباراة مصر والكاميرون

ويتساءل الكثيرون عن موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، بعدما تخطى الفراعنة منتخب المغرب، في حين تجازوز الكاميرون صاحب البلد المضيف جامبيا.

توقيت مباراة مصر والكاميرون

ويبحث المصريون عن مباراة مصر والكاميرون بعدما حجز المنتخب المصري مقعدًا في دور نصف النهائي عقب الفوز على منتخب المغرب بهدفين لهدف في المباراة التي لعبت ضمن دور ربع النهائي من مسابقة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر والكاميرون

وتنطلق مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس المقبل الموافق الثالث من فبراير 2022، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ظروف مباراة مصر والكاميرون

وتأتي مباراة مصر والكاميرون في ظروف استثنائية حيث يبحث المصريون عن الثأر من الكاميرون بعد خسارة نهائي 2017 على يد بهدفين لهدف، ما يزيد من سخونة المواجهة.

مباراة مصر والكاميرون والسنغال وبوركينا فاسو

وتقام مباراة مصر والكاميرون في الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021، بينما يلعب السنغال الذي فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على غينيا الاستوائية، أمام بوركينا فاسو الأربعاء المقبل.