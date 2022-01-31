«الفجر» تعزي الفنان محمد جمعة في وفاة والدته

تتقدم أسرة تحرير موقع وجريدة الفجر، بخالص العزاء والمواساة للفنان محمد جمعة، وأسرته، لوفاة المغفور لها والدته، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل.



وتعزي أسرة تحرير «الفجر» والعاملين بها، الفنان محمد جمعة، داعين الله عز وجل لها بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.



يشار إلى أن الفنان محمد جمعة، يعرض له حاليًا بالسينمات فيلم «تماسيح النيل» بطولة مصطفى خاطر، لمي كتكت، هنادي مهنى، خالد الصاوي، حمدي المرغني، كريم عفيفي، ويزو، ومجموعة مميزة من النجوم، ومن إخراج سامح عبد العزيز.