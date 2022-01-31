تداول 28 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

شهد ميناء دمياط، خلال الــ 24 ساعة الماضية، تداول 28 سفينة بضائع عامة وحاويات، و3811 شاحنة.

وأوضحت هيئة ميناء دمياط، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 41227 طنًا شملت 8641 طن رمل و456 طن كحول و14025 طن يوريا و7905 أطنان أسمنت و2000 طن مولاس و400 طن بطاطس و7800 طن فوسفات.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 40440 طنًا شملت 11000 طن ذرة و5101 طن قمح و1856 طن خشب زان و8839 طن حديد و5200 طن خردة و500 طن زيت طعام و7944 طن فول صويا.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 857 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطس وبصل أخضر وجزر وفاصوليا وطماطم وفلفل وملوخية وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية ( بصل وبرسيم وريحان ونعناع وكتان وقطن ) وفواكه (برتقال وبلح ويوسفي وفراولة).

ويتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وقطر والجزائر وإندونيسيا وكرواتيا وسلوفينيا وفيتنام وسنغافورة وروسيا واليونان واليابان والمكسيك وأمريكا والهند وبنجلاديش وكوريا الجنوبية وهونج كونج.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 320 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1370 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء إلى 107 آلاف و892 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 141 ألفا و678 طنا، وغادر قطار بحمولة إجمالية 1229 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا.