وزير الزراعة يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون بين البلدين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع عبدالرحمن الفضل وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين وكذلك ‏مراجعة الاجراءات التى فرضتها السلطات السعودية مؤخرا على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعيه الطازجة.

واستعرض "القصير" مع نظيره السعودي الإجراءات التي تتخذها مصر على صارادتها للخارج حيث تطبق المواصفات والاشتراطات الفنية للاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، حسب بيان اليوم.

و استعرض القصير الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تطوير منظومة الحجر الزراعي وإجراءات التتبع وتكويد المزارع.

وأكد "القصير" أن مصر لديها معامل معتمدة دوليا في فحص سلامة الغذاء ذات الأصل الحيواني والنباتي كما أن صادراتها الزراعية تغزو حاليا معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من الدول نظرا لجودتها العالية وأشار إلى تحقيق مصر رقما تاريخيا عام 2021 في الصادرات الزراعية حيث تجاوزت 5،6 مليون طن رغم ظروف جائحة كورونا وارتباك حركة الملاحة والتجارة الدولية

ومن ناحيته أعرب "الفضل" عن تطلعه لمزيد من التعاون الزراعي بين البلدين وقال إنه وجه بقيام وفد من وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء السعودية بزيارة القاهرة في الأسبوع الأول من فبراير القادم للاطلاع على الاجراءات التى تطبقها مصر في مجال الحجر الزراعي والصحة النباتية وكذلك الاطلاع على منظومة وإجراءات سلامة الغذاء المصرية وعلى ضوء الزيارة سوف يتم تقييم الامور

وحضر اللقاء أحمد فاروق سفير مصر في السعودية وصلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية والتمثيل التجاري المصري في الرياض.

 

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