وزير الزراعة: مصر تتيح فرصًا استثمارية واعدة بمجال الاستزراع السمكي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك فرص استثمارية واعدة ومتاحة سواء في مجال الاستثمار الزراعي بصفة عامة وفي مجال الاستزراع السمكي بصفة خاصة، مؤكدًا ترحيب الدولة المصرية بالاستثمار الأجنبي.

جاء ذلك خلال مشاركة السيد القصير، في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية المقام حاليًا بالعاصمة السعودية الرياض، وفقًا لبيان صادر اليوم الاثنين.

والتقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته بالمؤتمر، بمجموعة من المستثمرين العرب والأجانب، حيث عقد اجتماعات مع بعض المستثمرين من دول الأردن وسلطنة عمان وفرنسا وكندا واستراليا.

واستعرض وزير الزراعة، آفاق الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في مصر واطلعهم على حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في هذا المجال خاصة بعد تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاح التشريعي وكذلك الطفرة غير المسبوقة في مجال البنية الأساسية والتي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

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