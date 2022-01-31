الإمارات تعلن رفع أسعار البنزين والسولار لشهر فبراير 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات، رفع أسعار البنزين بداية من شهر فبراير المقبل.

وتراوحت نسبة الزيادة المرتقبة بين 29 و32 فلس للتر، وستكون أسعار البنزين خلال شهر فبراير/شباط على النحو التالي:

سعر لتر البنزين السوبر (98)

من 2.65 درهم في يناير/ كانون الثاني إلى 2.94 درهم في فبراير/شباط 2022.

سعر لتر البنزين الخصوصي (95)

من 2.53 درهم في يناير/ كانون الثاني إلى 2.82 درهم في فبراير/شباط  2022.

سعر لتر بنزين "إي بلس" (91)

من 2.46  يناير/ كانون الثاني إلى 2.75 درهم في فبراير/شباط  2022.

سعر لتر الديزل

من 2.56 في يناير / كانون الثاني إلى 2.88 درهم في فبراير/شباط 2022.

وكانت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، أعلنت بنهاية ديسمبر 2021 تخفيض أسعار الوقود لشهر يناير 2022.

 

 

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