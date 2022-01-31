نفط عُمان يرتفع 1.06 دولار للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر مارس / آذار القادم، بواقع 1.06 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مارس / آذار، ارتفع إلى 88.48 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 87.42 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل / نيسان المقبل 87.48 دولارًا للبرميل، بارتفاع 15 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 87.33 دولار للبرميل.

وعالميًا، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مارس / آذار القادم، بحلول الساعة 9:35 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.68 بالمائة؛ ليصل إلى 87.41 دولار للبرميل، بمكاسب 59 سنتًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم مارس / آذار، بنسبة 0.71 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 90.67 دولار للبرميل، رابحًا 64 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.