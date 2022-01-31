ارتفاع تحويلات الوافدين بالسعودية إلى 41 مليار دولار خلال 2021

ارتفعت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية بنسبة 2.8% خلال عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 4.18 مليار ريال (1.11 مليار دولار) عن العام السابق.

ووصلت قيمة تحويلات الوافدين من المملكة، وفقًا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، إلى 153.87 مليار ريال (41.03 مليار دولار) في عام 2021، مقابل 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار) في عام 2020.

وشهد عام 2021 أعلى مستوى لتحويلات الوافدين بالسعودية في آخر 6 سنوات، لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2015 عندما بلغت خلاله 156.86 مليار ريال (41.83 مليار دولار)، مقابل 151.9 مليار ريال (40.5 مليار دولار) في العام 2016.

وسجلت التحويلات انخفاضا بنحو 17.3% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي، إلى 11.1 مليار ريال (2.96 مليار دولار)، مقابل 13.42 مليار ريال (3.58 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام السابق.

وعلى أساس شهري، انخفضت التحويلات بنسبة 14.4% عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والبالغة خلاله 12.97 مليار ريال (3.46 مليار دولار).

وسجل شهر مارس/ آذار أعلى مستوى لتحويلات الوافدين بالسعودية خلال عام 2021؛ بواقع 14.05 مليار ريال (3.75 مليار دولار)، يليه أغسطس/ آب بواقع 13.74 مليار ريال (3.66 مليار دولار)، ثم يونيو/ حزيران بواقع 13.49 مليار ريال (3.6 مليار دولار).

تحويل 10 مليارات دولار بالربع الرابع

وبلغت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية خلال الربع الرابع من عام 2021 نحو 37.55 مليار ريال (10.01 مليار دولار).

وانخفضت تحويلات الوافدين في الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 4.8% على أساس سنوي؛ إذ بلغت 39.45 مليار ريال (10.52 مليار دولار) في الربع ذاته من العام 2020.

وبلغت التحويلات 39.61 مليار ريال (10.56 مليار دولار) في الربع الثالث من 2021، مسجلا انخفاضا سنويا بنحو 2.9%، مقابل تحويلات وصلت إلى 40.8 مليار ريال (10.88 مليار دولار) في الربع ذاته من العام السابق.

وزادت التحويلات في الربع الأول والثاني من عام 2021 على أساس سنوي بنسبة 10.5% و10.46% على التوالي، إلى 37.41 مليار ريال (9.98 مليار دولار) و39.3 مليار ريال (10.48 مليار دولار) على الترتيب.

17.5 مليار دولار تحويلات السعوديين

وأظهرت إحصائية ارتفاع تحويلات السعوديين خلال عام 2021 بنسبة 34.8% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 16.9 مليار ريال (4.51 مليار دولار).

وبلغت تحويلات السعوديين في العام الماضي 65.47 مليار ريال (17.46 مليار دولار)، مقابل 48.57 مليار ريال (12.95 مليار دولار) في عام 2020.

وارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021 بنسبة 19.9% على أساس سنوي، إلى 5.75 مليار ريال (1.53 مليار دولار)، مقابل 4.79 مليار ريال (1.28 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام السابق.

وسجل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أعلى مستوى لتحويلات السعوديين خلال عام 2021 بواقع 7.18 مليار ريال (1.92 مليار دولار)، بزيادة سنوية 48.3%.

وقفزت التحويلات خلال الربع الرابع لأعلى مستوى في عام 2021؛ بإجمالي 18.44 مليار ريال (4.92 مليار دولار)، مقابل 13.87 مليار ريال (3.7 مليار دولار) في الربع المماثل من العام السابق، مسجلا زيادة سنوية 32.9%.

وبلغت تحويلات السعوديين الشخصية في الربع الثالث من العام 2021 نحو 15.67 مليار ريال (4.18 مليار دولار) لترتفع على أساس سنوي بنسبة 38.2%، فيما بلغت 16.49 مليار ريال (4.4 مليار دولار) في الربع الثاني بزيادة سنوية 64.2%.

وبلغت التحويلات 14.87 مليار ريال (3.97 مليار دولار) بالربع الأول من 2021، مسجلة زيادة بنسبة 11.65% عن التحويلات في الربع المماثل من العام السابق.