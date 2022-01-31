دبي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إنه تم تصنيف دبي الأولى عربيًا والثالثة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021 مع استقطابها لمشاريع بقيمة 16 مليار درهم.

وأوضح ولي عهد دبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة في إمارة دبي بلغ 378 مشروعا، واحتلت بذلك المرتبة الثالثة عالميا في عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة.

وكشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن نمو الاستثمارات بمعدل 16%، مما ساهم في استحداث 16.43 ألف وظيفة.

وبين أن الاستثمارات ذات التقنيات المتقدمة والمتوسطة شكلت 64% من إجمالي الاستثمارات، فيما شكلت مشاريع إعادة الاستثمار 11%.

وجاءت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وأمريكا كأبرز دول المصدر.

وارتفع الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بنهاية العام 2020 إلى 554.1 مليار درهم "151 مليار دولار"، حسب تقرير صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال الربع الثاني من 2021؛ ليصل إجمالي قيمته إلى 98.84 مليار درهم، مقارنة بـ 95.23 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2020.

 

 

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