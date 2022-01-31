السعودية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا والمغرب

التقى وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان؛ وزير المالية لجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، أحمد شيدي.

وجرى خلال اللقاء، حسب بيان لوزارة المالية، مناقشة عدد من ‏الموضوعات ذات ‏الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا، وبحث سبل تعزيزها في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية.

وحضر اللقاء سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية في المملكة، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة المالية السعودية.

كما التقى وزير المالية، حسب بيان منفصل للوزارة، ‎وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي،‎ ‎في ‏مقر وزارة المالية‎.‎

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالين المالي والاقتصادي، إلى جانب بحث عدد من ‏الموضوعات التي تُهم وزارتي المالية بين البلدين.

وحضر اللقاء عدد من كبار مسؤولي وزارة المالية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، ونائب سفير المملكة المغربية‎.