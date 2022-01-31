بنك الكويت المركزي يستقبل طلبات تأسيس بنوك رقمية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن بنك الكويت المركزي الاثنين 31 يناير، فتح الباب لاستقبال طلبات لتأسيس بنوك رقمية جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة.

وقال مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي محمد الخميس، إن مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى 30 يونيو مبينا أن الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيتم بنهاية 2022.
             
وأكد الخميس أن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي "بهدف تحفيز الابتكار".
             
وأشار إلى أن هذا الإطار يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج للعمل المصرفي الرقمي، أولها خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة حاليا من خلال وحدة مصرفية داخل البنك.
             
والنموذج الثاني هو "الصيرفة كخدمة"، وهو نموذج مبني على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل الواجهة الأمامية من حيث إدارة العلاقة مع العملاء والأنشطة التسويقية بينما تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته.
             
أما النموذج الثالث فهو نموذج البنوك الرقمية المستقلة بالكامل.

 

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