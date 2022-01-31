ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي بنحو 8%

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


صعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي بنحو 8% مع افتتاحية أولى جلسات الأسبوع، ويأتي صعود الغاز الطبيعي الأميركي في ظل التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا.

حيث تترقب الدول الكبرى ما سيحدث في الصراع العسكري المحتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الأحد 30 يناير إن من الضروري أن تنوع أوروبا إمداداتها من الطاقة وذلك في الوقت الذي قالت فيه بريطانيا أن هناك "احتمالا كبيرا" لأن تكون روسيا، وهي مورد رئيسي للغاز الطبيعي، تتطلع لغزو أوكرانيا.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في الحصول على نحو ثلث إمداداته من الغاز، وسيؤدي أي انقطاع إلى تفاقم أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن نقص الإمدادات.

وحشدت روسيا نحو 120 ألف جندي بالقرب من جارتها وطالبت حلف الأطلسي بسحب القوات والأسلحة من شرق أوروبا ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى التحالف الدفاعي الغربي.

وقال مسؤولون أميركيون يوم السبت إن روسيا وسعت نطاق حشدها العسكري ليشمل إمدادات لمعالجة المصابين في أي صراع.

Advertisements

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الحكومة بشأن توجيه برنامج "تكافل وكرامة" لغير مستحقيه

"بشرى سارة للشعب المصري".. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر والكاميرون

الأهلي يعلن مفاجأة سارة لجماهيره قبل مونديال الأندية

عاجل.. وزيرة البيئة تحسم الجدل بشأن غرق مدن الدلتا والإسكندرية

عاجل.. لاعب الأهلي يرحل إلى المريخ السوداني على سبيل الإعارة

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ضم " السفاح "

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مونديال الأندية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة