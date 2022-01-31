أسقف المنصورة يعلن إيقاف الخدمات بالإيبارشية أسبوعين بسبب إصابات كرونا

أعلنت إيبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات الخدمة بإيبارشية المنصورة، تزامنا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا داود، أسقف المنصورة، في بيان له: نظرا للارتفاع الشديد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ومعدل الإصابات بأوميكرون، تقرر إيقاف جميع خدمات مدارس الأحد والاجتماعات بدء من اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين على أن يتم تقييم الوضع حينها.

وأشار إلى استمرار جميع القداسات كما هي أيام السبت والأحد والأربعاء مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.