الأنبا عمانوئيل يستقبل ممثلي المؤسسات العامة

استقبل الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ممثلي القيادات، والمؤسسات العامة، والدينية بمحافظة الأقصر، ضمن مراسم استقبال المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر.

وكان من ضمن فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، ممثلًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ أحمد الطيب، وحضر أيضًا الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف المصرية بالأقصر، وممثلي بيت العائلة، بالإضافة إلى وفد عن الكنيسة الإنجيلية، والسادة أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات التنفيذية بالأقصر.

بدأت الاحتفالية بكلمة ترحيب من الأنبا عمانوئيل، كما ألقى جميع الحضور بعض الكلمات الترحيب والإشادة، بدور الكنيسة الكاثوليكية وبالأخص داخل محافظة الأقصر.

واختتم نيافته حديثه بكلمة شكر لسعادة السفير، لتلبية الدعوة لهذه الزيارة التاريخية للإيبارشية.