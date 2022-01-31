إتلاف 7700 لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في مديريات بيحان وحريب بشبوة

عربي ودولي
اليمن - أرشيفية
اليمن - أرشيفية
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أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، اليوم الاثنين، إتلاف 7700 لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في مديريات بيحان وحريب بشبوة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية. 

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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