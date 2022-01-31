التحقيق في مشاجرة داخل مدرسة للمرحلة الإعدادية غرب الإسكندرية

تباشر إدارة العجمي التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، التحقيق في مشاجرة حدثت داخل مدرسة عثمان ابن عفان، بمنطقة مساكن الكيلو 26 غرب محافظة الإسكندرية.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تلقت إخطار بنشوب مشاجرة داخل مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بمنطقة مساكن الكيلو 26 التابعة لدائرة العامرية أول.

وجرى إخطار غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم لفحص الشكوي وضبط وتحديد مرتكبي الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة من قبل التربية والتعليم.