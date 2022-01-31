التحقيق في مشاجرة داخل مدرسة للمرحلة الإعدادية غرب الإسكندرية

محافظات
Advertisements

تباشر إدارة العجمي التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، التحقيق في مشاجرة حدثت داخل مدرسة عثمان ابن عفان، بمنطقة مساكن الكيلو 26 غرب محافظة الإسكندرية.

 كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تلقت إخطار بنشوب مشاجرة داخل مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بمنطقة مساكن الكيلو 26 التابعة لدائرة العامرية أول.

وجرى إخطار غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم لفحص الشكوي وضبط وتحديد مرتكبي الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة من قبل التربية والتعليم.

 

 

 

إدارة العجمي التعليمية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية التحقيق مشاجرة غرفة عمليات محافظة الإسكندرية التربية والتعليم
Advertisements

الأكثر قراءة

بشرى سارة للفراعنة قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة إلى وزير الاتصالات

عاجل.. أوباميانج في برشلونة لتوقيع عقود انضمامه للفريق الكتالوني

"سيجعله الأغلى بالعالم".. ريال مدريد يحسم ضم مبابي من باريس سان جيرمان

"مفيش وقت نضيعه".. كيروش يفاجئ نجوم منتخب مصر بقرار مثير قبل مواجهة الكاميرون

آرسنال يستعد لخطف صفقة برشلونة المنتظرة

عملاق خليجي يقترب من ضم " نجم منتخب مصر "

أزمة طاحنة تواجه مونتيري المكسيكي قبل مواجهة الأهلي في مونديال الأندية