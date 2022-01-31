فرحة طلاب الإعدادية بعد أداء امتحان اللغة الإنجليزية بالقليوبية 

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، عن فرحتهم بعد أداء امتحان اللغة الانجليزية، اليوم الإثنين، موضحين أن امتحان الانجليزية جاء في مستوى الطالب المتوسط ومن الكتاب المدرسي.

فيما أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عدم تلقي أية شكاوى من امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وأن الامتحانين كانا في مستوى الطالب المتوسط، كما لم يتضمن الامتحان أية نقاط خارج المنهج وهو ما أحدث حالة من الارتياح بين الطلاب خلال أداء الامتحان.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إنه يجري يوميًا منذ انطلاق الامتحانات متابعة تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة ووجود طبيب أو زائر صحي بكل مدرسة للإشراف على اللجان، مشيرًا أنه جرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة، حيث تحتوي اللجنة على 14 طالبًا فقط وفق التعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب خلال الاختبارات.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية أنه شدد على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات والتصدي لأي محاولات للغش، فضلًا عن التنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.