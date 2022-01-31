الأنبا بشارة يحتفل بعيد الأنبا أنطونيوس بأبوقرقاص البلد

أقباط وكنائس
القداس
القداس
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ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفل صباح أمس، بعيد الأنبا أنطونيوس الكبير، وذلك بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بأبوقرقاص البلد.

كان في استقبال نيافته القمص إبراهيم شفيق، راعي الكنيسة، والشماس مينا متى، والشمامسة، وشعب الكنيسة. 
وتكلم نيافته في العظة عن ضرورة وبركات الإصغاء لله، من خلال القديس أنطونيوس الكبير، الذي ترك نعمة الله وكلمته تشكله وتقوده، حتى يتحرر من قيود الحياة المادية، ويكرس ذاته كليًا لله.

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